Il mio debito pubblico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Mi sono accorto di essere pieno di debiti. Anzitutto quello con mio padre, partigiano, operaio in una ormai scomparsa fabbrica di mattoni, sindacalista di base, morto d’infarto perché con un cuore troppo umano. Sono indebitato con mia madre contadina schietta che ha lavorato fino all’ultimo giorno della sua vita. Sopravvissuta per vent’anni a suo marito ha voluto assicurarsi per tempo di avere la propria tomba posta giusto sotto quella del suo compagno di vita. Sono incon mia sorella che cura e accompagna i miei occasionali rientri da altri continenti in cui lei mai metterà il piede. Tutto è in ordine, pronto e accurato nei dettagli delle mie brevi permanenze casalinghe. Sono incon la Costituzione che fonda la Repubblica sul lavoro. La Repubblica che si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che potrebbero impedire il pieno sviluppo della persona ...

UNHCRItalia : 'Hanno salvato la vita di mio figlio, sono in debito con loro”. Centinaia di persone sono in pericolo a causa dell… - Fabio02626364 : RT @Lisa26798706: Ogni promessa è debito! Il mio culetto vi dice 'follow me',in privato ho taaante altre foto,se interessati....write!?? htt… - Pizzico19 : RT @Lisa26798706: Ogni promessa è debito! Il mio culetto vi dice 'follow me',in privato ho taaante altre foto,se interessati....write!?? htt… -