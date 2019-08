Venticinquenne per pesare la droga che deve vendere va al Carrefour e usa le bilance del

Fonte : baritalianews

(Di sabato 10 agosto 2019) Un ragazzo 25enne era sprovvisto del bilancino e allora ha pensato di andare ale usare ledel reparto ortofrutta prima diil panetto di hashish. Alsi è recato insieme al ragazzo a cui dovevalae ha provveduto a mettere il panetto di hashish sulla bilancia. La vicenda è accaduta ad Ostia. La cosa ancora più assurda di questo gesto è che quando il 25enne è stato scoperto dai commessi del supermercato, ha proposto loro un po’ di. Ma i commessi hanno immediatamente avvisato prima il responsabile della sicurezza che, a sua volta, ha chiamato i carabinieri. Il 25enne è stato arrestato e il ragazzo che era li per comprare laè stato segnalato come consumatore di

