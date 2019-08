Salvini si sfida con i voti | non con i veti

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Salvini apre la crisi - il premier lo sfida in Parlamento. Elezioni anticipate in autunno : Il leader leghista: «Inutile andare avanti a colpi di no». E accelera verso le Elezioni. Il premier si consulta con il Quirinale, poi chiede la convocazione delle Camere per ufficializzare la sfiducia

Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida : la crisi sarà trasparente - andremo in Parlamento : Il leader del Carroccio: «Inutile andare avanti a colpi di “no” e di litigi». Di Maio: «Pronti al voto, la Lega ha preso in giro il Paese»

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Lo aspetto in aula - ecco perché vuole le elezioni" : Dopo il via alla crisi di governo, aperta da Matteo Salvini, quasi in Contemporanea al comizio del leghista a Pescara, parla da Palazzo Chigi il premier, Giuseppe Conte. E fa sapere che Salvini "mi ha anticipato l'intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capit

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Migranti - Malta nega i rifornimenti alla Ocean Viking e Open Arms sfida Salvini : Bloccata a 30 miglia la Lampedura, la nave della ong spagnola avverte: "In caso di problemi seri con i 121 a bordo entreremo in acque italiane"

Terra dei fuochi - Salvini sfida Costa : «Dovete fare gli inceneritori» : «Ho scritto a Conte per chiedere la convocazione urgente della cabina di regia politica sulla Terra dei fuochi. Io ho fatto la mia parte per evitare gli incendi. Adesso devono farla anche...

Dl Sicurezza - Salvini vince la sfida del Senato : (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’Ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto , convertito definitivamente ieri sera ...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

'Ocean Viking' lascia Marsiglia E l'Ong sfida l'Italia (e Salvini) : Angelo Scarano Partita la nuova missione della Ocean Viking. Ha lasciato il porto francese e in pochi giorni sarà davanti la Libia La Ocean Viking, nuova nave noleggiata dalle ong "Sos Méditerranée" e "Médecins sans Frontières", ha lasciato poco fa il porto francese di Marsiglia per la sua prima missione di salvataggio di migranti al largo della Libia. La Ocean Viking adesso andrà ad affiancare la Open Arms e la Alan Kurdi che si ...

Milano Marittima : Salvini fa il dj al Papeete sulle note di Mameli e sfida Di Maio : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è ormai di casa al Papeete Beach, il celebre stabilimento balneare simbolo della movida di Milano Marittima. Amico storico del titolare, l'imprenditore Massimo Casanova (recentemente eletto al Parlamento Europeo, proprio nelle file della Lega), il vice premier è salito in consolle sulle note dell'Inno di Mameli. Poi, dal palco della festa della Lega Romagna di Cervia ha lanciato l'ennesimo aut aut a Luigi ...

Mediterranea sfida Salvini dopo il dissequestro della Procura : 'Torneremo subito in mare' : La Procura di Agrigento ha disposto nella giornata di ieri il dissequestro della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans e immediatamente i suoi vertici hanno lanciato un nuovo guanto di sfida al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, dichiarando di essere pronti a salpare al più presto verso le coste della Libia. L'annuncio è stato dato immediatamente dopo la notifica da parte dell'autorità giudiziaria attraverso gli ...

Open Arms torna in mare e soccorre 52 migranti. Altra sfida a Salvini : "Ora ci serve un porto sicuro" : Open Arms torna alla ribalta e soccorre altri 52 migranti, tra cui 16 donne e 2 bambini, nel Mediterraneo centrale. "Stavano affondando. Stava entrando così tanta acqua nel gommone che era sul punto di naufragare. Ma siamo arrivati in tempo - scrive su Twitter Oscar Camps, fondatore della Ong catala