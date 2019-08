Per una mobilitazione in difesa della democrazia parlamentare

Una Persona ha sparato in una moschea di Oslo - in Norvegia : c’è un ferito : Una persona ha sparato in una moschea di Oslo, la capitale della Norvegia. La polizia ha detto di avere arrestato il sospettato. Una persona è stata ferita, ma delle sue condizioni non si hanno notizie certe, ha scritto AFP. La

Norvegia - sparatoria in una moschea : una Persona colpita. Fermato un uomo : Una sparatoria è avvenuta questo pomeriggio in una moschea nella cittadina di Baerum, in Norvegia.Continua a leggere

Gazzetta : Raiola chiede al Napoli una robusta commissione Per Lozano : Mino Raiola lo aveva già fatto nella trattativa per Manolas. Aveva provato a giocare al rialzo con De Laurentiis per garantirsi il suo compenso per la mediazione. Oggi torna all’attacco nella trattativa per Lozano. La Gazzetta dello Sport scrive che il procuratore è in stretto contatto con Giuntoli per provare a risolvere la questione legata ai diritti di immagine del messicano. Raiola non intende lasciare al Napoli, a costo zero, gli ...

Grand Tour - subito stop Per Lorella Cuccarini sulla Rai : tsunami sovranista sulla rete ammiraglia : È stata rinviata al prossimo 13 agosto la seconda puntata di Grand Tour, la trasmissione condotta da Lorella Cuccarini e Angelo Mellone, in onda su Rai1. Venerdì 9 agosto non è infatti andata in onda, come annunciato, per lasciar spazio allo speciale del Tg1, che ha dato gli ultimi aggiornamenti in

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta Per ricomprargli il furgoncino distrutto in un incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Almeno 34 persone sono morte Per una frana in Myanmar : Almeno 34 persone sono morte in Myanmar a causa di una frana provocata da diversi giorni di piogge monsoniche. La frana si è verificata a Ye Pyar Kone, nell’est del paese. Un portavoce dell’amministrazione locale ha detto che finora sono

Xiaomi Mi MIX 4 con una fotocamera Periscopica? Ecco un ulteriore indizio con tanto di bozzetti : Spunta un nuovo brevetto firmato Xiaomi che mostra tramite alcune immagini come potrebbe essere lo smartphone con una fotocamera periscopica, e spunta subito l'ipotesi Xiaomi Mi MIX 4. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 con una fotocamera periscopica? Ecco un ulteriore indizio con tanto di bozzetti proviene da TuttoAndroid.

Pronta la tuta spaziale del futuro Per la Luna e Marte : E’ stata presentata la tuta spaziale del futuro, destinata agli astronauti che cammineranno sulla Luna e su Marte: si chiama “Astro” ed il prototipo è stato progettato da due compagnie americane, la Ilc (International Latex Corporation) Dover e la Collins Aerospace, già coinvolte nel design delle tute spaziali per le missioni Apollo e la Stazione spaziale. E’ stata presentata al Congresso americano nel corso delle ...

Caporalato - decine di migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aPerto e brandine : polizia denuncia tre Persone : Una masseria fatiscente, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie decine di cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei ...

Ponte Morandi - una cerimonia Per tre piazze : Il 14 agosto, al di là della celebrazione ufficiale, due momenti più privati di sfollati e familiari delle vittime

Indagini finanziarie : AdE avvia una nuova sPerimentazione di analisi del rischio evasione : L'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato sul proprio sito istituzionale il Provvedimento n°669173/2019 dell'8 agosto 2019 con il quale il Direttore dell'Agenzia dà ufficialmente il via a una sperimentazione di una nuova procedura di analisi del rischio di evasione fiscale principalmente indirizzata nei confronti di società di capitali e di persone, ma non le partita Iva individuali. In pratica vengono rafforzati i poteri di indagine ...

Il funerale sconvolgente di un 26enne - la madre lo fa vestire con i suoi abiti preferiti - lo fa sedere a una poltrona - con gli occhi aPerti e una sigaretta tra le dita : Un funerale unico, sconvolgente, quello ideato da una mamma per commemorare il figlio morto in un agguato a soli 26 anni. Il ragazzo si chiamava Fernando de Jesus Diaz Beato ed è morto in circostanze non ancora chiare per la polizia di Porto Rico. Il giovane 26 enne è stato accoltellato a morte vicino alla sua abitazione. La Polizia non sa ancora il perché. La madre per degnamente ricordarlo ha fatto allestire la camera ardente come ...

Rapinata e poi violentata davanti al fidanzato : incubo Per una coppia - tre arresti : L'aggressione il 9 giugno scorso in provincia di Como. Le tre persone identificate sono state riconosciute dalle vittime...

Rapinati e poi costretti a fare sesso di gruppo : incubo Per una coppia - tre arresti : L'aggressione il 9 giugno scorso in provincia di Como. Le tre persone identificate sono state riconosciute dalle vittime...