Micro sbarchi di migranti nella Sardegna del sud Chia e Porto Pino

Il fenomeno ignorato dei Micro-sbarchi dei migranti : Non si sono mai fermati. Ma adesso che il governo torna a parlare di contrasto all'immigrazione clandestina, ecco rispuntare i micro-sbarchi. Il fenomeno è datato ma in queste settimane è tornato d'attualità per via delle vicende che hanno riguardato le navi delle Ong impegnate nei soccorsi. C'è tra l'altro un'indagine della Procura di Agrigento che potrebbe svelare alcuni retroscena preoccupanti, tanto che il Comitato nazionale per l'ordine e ...