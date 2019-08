L' orso che balla fa scattare la protesta

28 persone sono state arrestate in Calabria nel corso di un’operazione contro alcune cosche della ‘ndrangheta : Questa mattina la polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio Calabria, ha arrestato 28 persone accusate di far parte delle cosche della ‘ndrangheta Muià e Figliomeni, affiliate alla più potente cosca Commisso, che opera a Siderno (Reggio Calabria)

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 55-26 all’intervallo - in corso il terzo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-31 Tripla anche di Aradori. 65-31 Canestro più libero supplementare per D’Almeida. 65-28 Transizione di Gentile e canestro di Ricci. 63-28 Altra tripla, stavolta di Ricci! Subito timeout Senegal. 60-28 Brooks finalmente a segno da tre! 57-28 Della Valle replica da due a un canestro del Senegal. 21.30 E’ cominciato il secondo tempo! 21.14 Si chiude un primo tempo con una sola ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : in corso il primo quarto - azzurri avanti 10-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Gentile in penetrazione! 10-2 Tripla di Hackett! Timeout Senegal. 7-2 Gentile per Hackett che va a bersaglio da sotto. 5-2 Tripla di Della Valle! 2-2 Pareggia subito il Senegal con Babacar Touré. 2-0 Canestro da fuori di Hackett! 20.32 Hackett, Della Valle, Gentile, Brooks, Biligha: questo lo starting five azzurro! Iniziata la partita! 20.28 Tutto è pronto per la palla a due! 20.25 I ...

Sicurezza bis - Mattarella chiede modifiche : «Sanzioni irragionevoli e resta obbligo di soccorso in mare» : I dubbi del Colle riguardano le nuove norme in materia di ordine pubblico e dei salvataggi in mare. La missiva del Quirinale rimette «alla valutazione del Parlamento e del Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione»

LUKAKU INTER : TRATTATIVA IN Corso/ Manchester United vicino al sì : l'ultima offerta : LUKAKU-INTER, accordo vicino con il Manchester United: superata la concorrenza della Juventus per il belga. Affare da 83 milioni di euro.

La Serie A di DAZN anche sul satellite? Trattative in corso con Sky : DAZN visibile anche su Sky? Per adesso è solamente una indiscrezione ma secondo quanto riporta l'articolo a firma Antonio Dipollina su Repubblica sono ormai alle curve finali le Trattative tra Sky e DAZN per ampliare la platea a tutto il materiale pregiato a disposizione della piattaforma del gruppo Perform, ovvero, per intenderci, soprattutto l’anticipo del sabato sera di Serie A, finora visibile solo...

Savona - aereo scomparso in località Riofreddo : è sparito dai radar - ricerche in corso : Un aereo risulta scomparso: dalle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe sparito improvvisamente dai radar. Si tratta di un Piper ultraleggero biposto, che un testimone avrebbe visto cadere nell’entroterra savonese, in località Riofreddo, tra Murialdo e Calizzano. Sono ancora in corso le ricerche. Sono stati mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile, nonché un elicottero dei pompieri la cui operazione di perlustramento ...

Castel Gandolfo - cade dal materassino e scompare nel lago : ricerche in corso : È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un 33enne palermitano nel lago di Castel Gandolfo,...

Caso Salvini acqua-scooter - Gabrielli : “Verifiche in corso su eventuale limitazione a diritto di cronaca” : “C’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto Franco Gabrielli, capo della Polizia, parlando del figlio di Matteo Salvini che a Milano Marittina ha fatto un giro su un acqua-scooter della Polizia. “La vicenda dell’acqua-scooter onestamente mi sembra un po’ amplificata – ha detto Gabrielli a Milano per un ...

Montagna : escursionista disperso in Valle Antrona - ricerche in corso : Soccorso alpino civile e Guardia di finanza sono impegnati dalla serata di ieri sera in Valle Antrona, nella ricerca di un escursionista che non ha fatto rientro a casa. Nella notte le operazioni si sono concentrate nella zona del bivacco Città di Varese, e ora si stanno spostando verso il pizzo Andolla, in alta Valle. L'articolo Montagna: escursionista disperso in Valle Antrona, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Clasica San Sebastian 2019 : percorso - favoriti - altimetria e chiavi tattiche : A Donostasia, cuore dei Paesi Baschi, è tutto pronto per il via della Clasica di San Sebastian 2019. Una corsa attesissima sia da tutti i corridori usciti brillantemente dal Tour de France, sia dai tifosi spagnoli che vedono la classica grande di un giorno come un gustoso aperitivo a quello che succederà durante la Vuelta a España. Tanti i nomi di possibili protagonisti pronti a darsi battaglia nei muri che caratterizzano il finale della 39esima ...

La nave Open Arms ha soccorso 123 migranti : anche donne incinte e bambini : L’imbarcazione della ong spangola ha recuperato migranti da due imbarcazioni al largo della Libia: «Non si sarebbero salvati»

