Imprese | nel 2018 fatturato in aumento ma investimenti in calo

Turismo : Lombardia - più Imprese nelle città d’arte e in montagna : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – Aumenta il numero di imprese legate al Turismo nelle città d’arte e nelle località montane della Lombardia . Le città d’arte prevalgono con 41 mila imprese e un incremento del 4,6% in cinque anni, seguite da località lacuali (6 mila imprese , stabili), montane (3 mila imprese , +2%), collinari (2 mila imprese ) e località termali, con quasi mille imprese . e’ quanto emerge da un rapporto ...

‘Ndrangheta - 10 fermi tra gli affiliati alla cosca Cordì di Locri : “Estorsioni a Imprese edili e monopolio nella gestione del cimitero” : Era sufficiente fare un giro all’interno del cimitero di Locri per capire che fosse gestito dalla ‘Ndrangheta. nella piccola cittadina in provincia di Reggio Calabria, da oltre 30 anni la cosca Cordì teneva in ostaggio, i vivi e i morti. Almeno fino a stamattina quando i carabinieri e la Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Tre operazioni convergenti, ...