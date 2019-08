Conte | l' idea di candidarsi | «E in Senato dirò tutta la verità»

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

Governo - Conte : “Per Salvini cerco maggioranze alternative? Idea fantasiosa”. E smentisce la nascita di un suo partito : “Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasioso“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che, al suo rientro a Palazzo Chigi, gli chiedono di commentare le frasi pronunciate ieri da Matteo Salvini, dopo l’informativa in Senato, stando alle quali nessuno dovrebbe cercare “altre maggioranze come se raccogliesse i funghetti in ...

Giuseppe Conte cambia idea e va incontro a Salvini : "La Tav si deve fare - costerebbe di più abbandonare tutto" : Giuseppe Conte fa dietrofront: "Non realizzare la Tav costerebbe più che completare il progetto. Il via libera per la linea Torino-Lione è in difesa degli interessi nazionali" ha riferito il premier in una diretta Facebbok. In vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì 26 luglio", il pre