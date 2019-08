Terremoto Macerata oggi M 3 0 Ingv | ultime scosse | sisma avvertito anche in Abruzzo

Terremoto Centro Italia : scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cento Italia. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 13:48. L’epiCentro è stato localizzato a 2 Km da Sarnano, in provincia di Macerata, mentre l’ipoCentro a 23 Km di profondità. La zona due anni fa è stata scossa da un violento Terremoto e da allora presenta una costante attività sismica. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro ...