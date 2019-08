Linea Verde – Grand Tour – Seconda puntata di venerdì 9 agosto 2019 – Lorella Cuccarini

Fonte : unduetre

(Di venerdì 9 agosto 2019)si è vestita da sera e per cinqueapproda in prima serata in versione. Alla conduzione ritroviamo Peppone, con Angelo Mellone eal rientro in pianta stabile su Raiuno visto che dopo queste puntate sarà alla conduzione de La vita in diretta.Un … L'articolodici porta in Liguria e Val D’Ossola.

RicetteInTv : Grand Tour – Linea Verde – Seconda puntata di venerdì 9 agosto 2019 – Liguria e Val D’Ossola.… - FoodMilano : @SergioSierra67 Tra l'altro la linea 2 Verde e la 4 Blu passano sotto il naviglio grande, sotto via Valenza e sotto Via Lodovico il Moro - carmenmirandaib : RT @provolinob: Che Gerry Scotti non abbia mai fatto un programma tipo Linea Verde in cui se ne va in giro per fattorie a bere vino e assag… -