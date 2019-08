Juventus | Agnelli avrebbe messo un veto sulla cessione di Dybala all' Inter

Juventus - Andrea Agnelli eletto torinese dell’anno : La Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Vincenzo Ilotte, ha deliberato l’assegnazione del premio “torinese dell’Anno 2018” ad Andrea Agnelli, imprenditore e presidente della Juventus. Il premio della Camera di commercio di Torino, giunto alla 42^ edizione, è dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, ...

Juventus - il presidente Agnelli sarebbe stato ad Ibiza per Icardi : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva mercoledì 10 luglio: successivamente volerà in Asia per una tourneè che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Sarà, prima, necessario, però, cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti ...

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

Buffon alla Juventus - decisivo Agnelli : “Torna da noi” : Un ruolo primario nel ritorno di Buffon alla Juventus lo avrebbe avuto il presidente Agnelli, una volta saputo dei contatti con il Barcellona.“powered by Goal”Sembrava impossibile e invece sta per accadere: Gianluigi Buffon alla Juventus, per la seconda volta dopo il saluto nel 2018 che aveva assunto le sembianze di un addio.Il portiere è giunto in mattinata allo J Medical per le visite mediche di rito accolto dalla folla festante, a caccia ...

Antonio Conte alla Juventus - altro che Sarri : il retroscena clamoroso su Andrea Agnelli : Della Juve che vince lo scudetto (l' ottavo di fila), decide di cambiare allenatore, lo comunica al mondo intero, poi punta su Sarri, lo annuncia e lo presenta, sappiamo praticamente tutto, o quasi. Tra le cose ancora poco chiare rientra il seguente quesito: per sostituire Max Allegri la dirigenza b

Alla Juventus Buffon torna a fare il portiere o la sentinella di Agnelli? : Le frasi di Agnelli il giorno dell’addio di Allegri Sì, è stata la decisione più sofferta da quando sono Alla guida della Juventus (a proposito della rottura con Allegri) La seconda domanda è sulla Juve del futuro. Questa è la domanda che dovete fare a Paratici, quando avrete occasione di farla. Sarà lui a definire quella che sarà la squadra. Di nuovo ripeto (tono infastidito, ndr) una volta di più: la divisione dei ruoli all’interno ...

Lutto in casa Agnelli - Clemente Ferrero de Gubernatis muore giocando allo Juventus Stadium : La tragedia durante la tradizionale partita per il ritrovo annuale dei tanti i rami della famiglia Agnelli. L'imprenditore...

