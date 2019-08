Il cross-save di Destiny 2 arriverà questo mese

Destiny 2 : server offline per 12 ore a partire da domani per preparare il gioco alla funzionalità cross-save : A partire da domani i server di Destiny 2 andranno offline per ben 12 ore.Come riporta VG247, Bungie ha avvisato i propri giocatori di questa manutenzione che comincerà a partire dalle 16:00 (orario italiano) e durerà fino alle 4 del mattino di venerdì.La manutenzione preparerà i server per l'arrivo della funzionalità cross-save che dovrebbe essere disponibile a partire da questo autunno. Il cross-save consentirà alle persone di riprendere il ...