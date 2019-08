Il consumo di suolo è una questione che non si può più rimandare

Fonte : wired

(Di venerdì 9 agosto 2019) Campi di soia in Brasile (foto: Getty Images) Mentre si accendono roghi nel circolo polare artico, e i vigili del fuoco si destreggiano tra i circa 300 roghi in Sicilia, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) si è ritrovato per finalizzare il nuovo Rapporto speciale sull’uso del, il cambiamento di destinazione d’uso e la silvicoltura, un report molto atteso dalla comunità internazionale che tira le fila del progredire della crisi climatica. Due anni di lavoro commissionato della Convenzione delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), che hanno coinvolto oltre 100 scienziati di tutto il mondo. Il rapporto esamina il ciclo globale del carbonio e l’attuale impatto delle diverse attività di sfruttamento dele delle foreste in relazione alle riserve di carbonio ed emissioni di gas a effetto serra. L’intensità e la durata di ...

Alfonso0070 : RT @naturaeambiente: Clima: una dieta vegetariana riduce del 35-50% il consumo del suolo: Secondo uno studio americano, si riducono anche l… - Elisabetta23507 : RT @naturaeambiente: Clima: una dieta vegetariana riduce del 35-50% il consumo del suolo: Secondo uno studio americano, si riducono anche l… - RobertoTorchio2 : Clima: una dieta vegetariana riduce del 35-50% il consumo del suolo -