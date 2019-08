Firma falsa | risarcimento danni e prescrizione reato Quando scatta

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 9 agosto 2019)Vediamo di seguito di capire quali sono le conseguenze legali, nei casi in cui emerga che un certo documento (rilevante per il diritto) riporta una, ovvero scritta da persona diversa da quella a cui lafa riferimento. Se ti interessa saperne di più sul caso del disconoscimentoe la differenza con la querela di falso, clicca qui.: qual è l’attuale assetto normativo in merito L’illecito consistente nella– va subito precisato – non è sempre: lo èchi falsifica la, lo fa su un atto pubblico. Infatti, con il decreto legislativo n. 7 del 2016 (“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili“), ildi falso in scrittura privata è stato depenalizzato: ...

Domenic89215160 : In una stanza segreta della casa, nascosta da una falsa parete, la Guardia di finanza aveva scovato denaro, droga e… - FlaGu52 : @thebrightside0 @virginiaraggi @FedeAngeli @riparteilfuturo @Retake_Roma Se riesci a convincerla a firmare ti invit… - EPAS_Bitonto : Come stabilire l’autenticità di un documento, di un testamento, un assegno o qualsiasi altra scrittura privata. I c… -