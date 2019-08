Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019)e oramai alla porta. Secondo il Corriere dello Sport il messicano è in arrivo a, contratto orami definito, mancano solo gli ultimi dettagli. “Un network d’amore. Di stima e apprezzamenti: i like, mi piace, l’espressione più utilizzata. Attraverso una telecamera: «Conosciamo bene il valore di», il messaggio di De Laurentiis da Miami, in inglese. Oppure a mezzo social: con un like, appunto, cioè quello che l’attaccante messicano ha messo in calce alla foto postata su Instagram da un artigiano napoletano che esibiva orgoglioso la sua statuina con la maglia azzurra e un “benvenuto” grande così. Altro da dire? Beh, non resta che firmare e poi annunciare ilestivo. Un bel colpo, davvero, che il club azzurro stava coltivando da un po’. Pausa con Raiola a parte”. L'articoloperildel ...

napolista : CorrSport: Quasi fatta per #Lozano, sarà il quarto acquisto del #Napoli Lozano-Napoli, trattativa in dirittura d’ar… -