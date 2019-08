Calcio | studio su geni e infortuni | i giocatori del Napoli sono tra i più in salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ideltra i più “in” in Europa. A certificarlo è uno, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultatistati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc. La ricerca -riferisce una nota – ha analizzato l’impatto di programmi di allenamento e regimi nutrizionali personalizzati, studiati dai medici ed allenatori della squadra partenopea, con lo scopo di migliorare la performance atletica e ridurre l’incidenza difisici. I risultati ottenuti suggeriscono come la combinazione di appropriati allenamenti, adattati ai profili genetici e nutrizionali di ogni atleta, può essere un modo per raggiungere delle performance atletiche ...

