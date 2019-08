A Way Out a quota 2 milioni di copie vendute

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) A Way Out, uscito il 23 marzo dell'anno scorso per la gioia dei giocatori amanti della "cooperativa da divano" di tutto il mondo, ha raggiunto oltre un milione dia un mese dal lancio, quindi è facile immaginare il senso di orgoglio che gli sviluppatori di Hazelight stanno provando in questo momento mentre il titolo raggiunge l'importante traguardo di vendita di due.Hazelight Studios ha scelto Twitter per esprimere la sua gioia nell'ottenere questo ottimo traguardo per il suo titolo incentrato sulla cooperazione che consente a un solo giocatore di possedere una copia del gioco per giocare in modalità co-op. Nel tweet, lo studio ha ringraziato i numerosi fan confermando che il loro prossimo progetto in arrivo sarà ancora una volta cooperativo e, probabilmente, sarà molto apprezzato dai fan."A Way Out ha venduto 2 (due!)di...

Eurogamer_it : Due milioni copie vendute per #AWayOut. - ruiciccio : RT @fdallemolle: @Brasviz1 Il capitone non vuole mettere la faccia sulla legge di bilancio 2020 che certificherà che i14 mesi di governo er… - amoreandrea84 : RT @fdallemolle: @Brasviz1 Il capitone non vuole mettere la faccia sulla legge di bilancio 2020 che certificherà che i14 mesi di governo er… -