Weiss e Benioff | i creatori di Game of Thrones firmano con Netflix

(Di giovedì 8 agosto 2019) Si è concluso il lungo corteggiamento che ha visto D.B.e Davidal centro di numerose offerte da parte di ben sei case di produzione per lo sviluppo di nuovi contenuti originali. D'altra parte, stiamo parlando di coloro che hanno portato in tv il fenomenoof: la guerra per accaparrarseli non è stata semplice, ed a vincerla è stato.E' stato annunciato, infatti, che i due autori hanno firmato un accordo pluriennale con la piattaforma di streaming on demand per la produzione e scrittura di serie tv e film. Un accordo che, stando ai bene informati, sarebbe a nove cifre, e simile a quanto sborsato daper avere tra le sue fila nome come Ryan Murphy e Shonda Rhimes."Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai maestri del racconto Davide D.B.su", ha detto il responsabile del contenuti Ted Sarandos, confermando così quella che ...

