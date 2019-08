Tornado spettacolare in Messico | il video

Meteo - spettacolare Tornado in Messico : enorme vortice scuro spaventa i residenti [FOTO] : Uno spettacolare tornado si è formato nello stato messicano di Zacatecas, scatenando il panico tra la popolazione. In realtà, il tornado non ha colpito per la sua intensità (giudicata molto bassa), ma per il suo aspetto. Le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo mostrano un enorme vortice scuro che dalla base delle nuvole raggiunge il suolo in un imbuto dai contorni perfetti. Davvero straordinario. Il colore ...