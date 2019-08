Sondaggio Ipsos | Giorgia Meloni e le cifre pazzesche che Salvini non può ignorare | al

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) La Lega di Matteoarriva al 36% nell'ultimo(era al 33,3% nelle rilevazioni del 26 giugno) e il centrodestra unito - Fratelli d'Italia con il 7,5% e FI con il 7,1% (in flessione) - supera la maggioranza, toccando quota 50,6%. Nonostante il via libera alla Tav - riferisce il C

petergomezblog : Sondaggio Ipsos Corriere, per il 63% degli italiani non ci sarà crisi di governo. E il 43% dice che l’esecutivo de… - lorepregliasco : Il sondaggio Ipsos sul Corriere di oggi ci dà alcune indicazioni di estremo interesse. Primo: i 5S - non solo Di Ma… - Desely1 : @giaco1975 @matteosalvinimi Vabbe’, dai, dopo questo ti saluto : -