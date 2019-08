Salute | un selfie per misurare la pressione del sangue

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019)ladelcon uno un video fatto con lo smartphone: è un’idea dell’Università di Toronto pubblicata sulla rivista “Circulation: Cardiovascular Imaging” che ha progettato uno strumento ottico per leggere i cambiamenti del flusso sanguigno nei vasi del viso e calcolare, di conseguenza, i valori delladel. Lo studio è stato introdotto testando un video-dal quale è stata poi dedotta lasanguigna: i partecipati erano 1300 soggetti sia di pelle chiara che scusa. Il video doveva essere effettuato dal smartphone e doveva riprendere il viso per circa 2 minuti, anche se l’idea è quella di ridurre il tempo a 30 secondi. A questo punto il software si mette al lavoro: legge e scansiona il video individuando in cambiamenti del flusso dei vasi sanguigni del viso e traducendo l’informazione ottica nei ...

