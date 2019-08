Problemi PS Network oggi 8 agosto | non funzionano giochi e non solo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 8 agosto 2019) Inizio di giornata tutt'altro che roseo con vistosiPSproprio. Chi sta tentando di collegarsi al noto servizio per incalliti gamers, proprio in questi minuti, sta ottenendo il ben servito, visto che più funzioni legate alla piattaforma Sony nonaffatto. IPS, in realtà, sono incominciati intorno alle ore 6 di questa mattina, come documenta anche il servizio Downdetector. Tuttavia è proprio in concomitanza delle ore 8 e nei minuti successivi che le difficoltà di acceso a tutti i servizi della piattaforma si sono fatte più concrete. Accedendo alla pagina di monitoraggio ufficiale Sony del servizio, apprendiamo che iPSodierni riguardano la totalità dei servizi resi dalla piattaforma. Di certo nonle sessioni di gioco sulle piattaforma ma, ancor prima, si visualizzano errori nell'accesso con gli ...

