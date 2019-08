Il Paese in frantumi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Le anticipazioni del rapporto Svimez di quest’anno disegnano una situazione del Mezzogiorno del nostroche dovrebbe definitivamente far prendere atto di una volontà di secessione, passata dalle parole ai fatti.Questo alla luce del fatto che il dibattito politico e le priorità dell’agenda si avvitano attorno a questioni che non riguardano lo sviluppo e la crescita del. Tanto meno riguardano il crescente solco che divide le diverse aree territoriali.Anzi: si promuove una secessione targata Lega Nord che compie il suo disegno originario cambiando nome al partito e nome agli obiettivi ma conservando la medesima sostanza originaria.Torniamo ai numeri: il dato del Prodotto interno lordo (indice discutibile), stimato quest’anno al Mezzogiorno sotto lo zero, è tutto sommato il meno significativo. Drammaticamente chiare sono le cifre che ...

