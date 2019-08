Di Maio annulla impegni per oggi

Il vicepremier e ministro Dihato gliin programma: non sara a Cavriago "peristituzionali", rendono noto fonti M5S. Rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma stasera a Bologna come già la riunione dei gruppi parlamentari M5S, convocata dopo il voto al Senato sulla Tav e sempre ieri rimandata sine die.(Di giovedì 8 agosto 2019)