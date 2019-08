Tav | governo diviso in Senato Zingaretti | “Conte salga al Quirinale e riferisca sulla

Tav - Bonino (+Europa) contro Pd : “Stampella al governo non era necessaria” : Era intervenuta in Aula per rivolgersi alle opposizioni, a cominciare dal Pd, invitandole a non votare contro la mozione M5s e non offrire una stampella al governo. “Non offrite sponde agli uni o agli altri, lasciate che mostrino tutte le loro divisioni, lasciate che ne colgano tutte le conseguenze, non toglieteli dall’imbarazzo”, aveva avvertito Emma Bonino. Ma la senatrice di +Europa è rimasta inascoltata. “Paura ...

Il voto sulla Tav avvia una surreale crisi di governo : La mozione presentata dal M5s viene respinta dall'aula del Senato. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, attacca: “Chi vota contro la Torino-Lione se ne assumerà le responsabilità politiche”. Cosa succede ora? Si andrà a elezioni anticipate? Valerio Valentini prova a fare chiarezza nel caos

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Tav - cosa succede nel governo dopo il voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

Dopo il voto sulla Tav si è di fatto aperta la crisi di governo? : Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ripete che "ora le valutazioni le farà Salvini", che "si apre una questione politica, su questo non c'è dubbio, ci saranno conseguenze". crisi aperta formalmente? "Certo. Più di così...", afferma un sottosegretario del partito di via Bellerio. Aria di fine lavori in Parlamento per tutta la mattinata. Il voto sulle mozioni sulla Tav richiama il pubblico ...

Tav - Cerno (Pd) vota mozione M5s e striglia i dem : “Errore madornale. Sembrerà sostegno a governo di destra” : “Quello del Pd è un errore madornale, sono in dissenso con il mio gruppo e voterò la mozione M5s”. A rivendicarlo il senatore dem Tommaso Cerno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni Tav. “Ho firmato la mozione del M5s perché chiede al Parlamento di agire per tentare di evitare all’ultimo momento uno spreco colossale di denaro. Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo”, ha sottolineato il senatore dem, ...

Tav : Garavaglia-Sant’Angelo - governo diviso su parere mozioni : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Giallo nell’Aula del Senato al termine della discussione generale sulle mozioni sulla Tav, quando la vicepresidente Anna Rossomando, presidente di turno dell’Assemblea, ha chiesto al “rappresentante del governo di esprimere il parere sulle mozioni presentate”. Ha quindi preso la parola Massimo Garavaglia, della Lega, viceministro dell’Economia: “intervengo velocemente -ha ...

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

M5s sconfitto al Senato - bocciata la mozione No-Tav. Caos al governo : due bombe - cosa può accadere : Tutto come previsto. In un clima da guerriglia, il M5s ne esce ancora sconfitto, triturato, fatto a pezzi. Si parla delle mozioni sulla Tav presentate al Senato. Quella dei grillini, che votavano contro il loro stesso governo in un ennesimo capolavoro al contrario, è stata bocciata con 181 no: loro,

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Tav - imbarazzo al momento del parere del governo. Bellanova (Pd) ironica : “Presidente ma quanti governi ci sono?” : Nel giorno del voto sulle mozioni Tav, con le due forze di governo divise sul via libera o meno all’opera, non manca la rappresentazione plastica della spaccatura dell’esecutivo. Così, tra momenti di imbarazzo, al momento del parere del governo richiesto dalla presidenza, prima di passare alle dichiarazioni di voto, i due rappresentati di Lega e M5s hanno fornito pareri opposti. Si alza per primo il sottosegretario pentastellato ...

Tav in Senato - governo appare diviso : 11.37 Parola al governo per i pareri sulle mozioni sulla Tav, nell'Aula del Senato, e posizioni che appaiono lontane. Il viceministro Mef Garavaglia (Lega), dà parere favorevole: "Invitiamo a votare a favore di tutte le mozioni che dicono di sì alla Tav e contro chi blocca il Paese". "Il governo si rimette alla decisione dell'Aula", dice invece il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Santangelo (M5S).

Tav ultime notizie : mozione M5S può far cadere il governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...