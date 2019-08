Seconda scienziata trovata morta in Grecia dopo essere uscita per una corsa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) E’ stata rilabritannica Natalie Christopher, di cui il compagno aveva denunciato la scomparsa durante una vacanza sull’isola greca di Icaria. Lo ha riferito la tv pubblica greca.Le autorità greche hanno avviato una serie di operazioni di ricerca, coinvolgendo vigili del fuoco, polizia e squadre di volontari. L’astrofisica di 35 anni viveva e lavora a Cipro. Christopher era in vacanza sull’isola dell’Egeo con il compagno che ne ha denunciato la scomparsa lunedì.Questa è lavolta nel corso dell’estate che unascompare inper una: all’inizio di luglio, la biologa americana Suzanne Eton, che lavorava per il famoso Max Planck Institute dell’università di Dresda, si trovava a Creta per una conferenza ed è scomparsa...

