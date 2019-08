Scalpo o voto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La crisi, nei fatti, è aperta anche se non formalmente. Perché la maggioranza di governo non c’è più. Si è liquefatta nelsulla Tav, col presidente del Consiglio assente, due esponenti del governo che, a nome del governo, danno indicazioni didiverse sul comportamento da tenere, Cinque Stelle e Lega che si votano contro sulle mozioni. E il capogruppo leghista Massimiliano Romeo che, dopo aver limato il discorso con Salvini, annuncia che “ci saranno conseguenze”.È chiaro che siamo a un punto di svolta della legislatura, in un clima di suspense e di terrorismo psicologico alimentato dal leader della Lega. Chiuso in un granitico silenzio, Salvini fa crescere l’attesa per il suo comizio serale a Sabaudia, dopo aver annullato, confermato e poi di nuovo annullato più volte tutti gli altri appuntamenti di ...

