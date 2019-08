Patagonia | le borse realizzate dal riciclo di 10 milioni di bottiglie di plastica

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2019)è una delle aziende di moda più rivoluzionarie dell'ultimo secolo: oltre ad aver creato un'immagine marketing innovativa, dove chi acquista non è un semplice cliente, ma entra a far parte di un vero e proprio club esclusivo, il brand è una delle firme che, a livello mondiale, contribuisce di più a sensibilizzare sull'impatto ambientale delle industrie sul nostro pianeta e che, al tempo stesso, continua a cercare delle soluzioni sempre più in linea con questa filosofia. Le iniziative dia favore della sostenibilità sono innumerevoli: negli anni '90, è stato uno dei primi brand a utilizzare cotone biologico negli anni ’90: nel 2009, il leggendario fondatore Yvon Chouinard si è rivolto anche al colosso del retail Wal-Mart, invitandolo ad adottare pratiche più sostenibili, e nel 2011, in ...