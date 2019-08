LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro a squadre mista in tempo reale

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 La Russia passa al primo intermedio con 13’55”. 14.46 Gli azzurri sono partiti forte, Boaro sbaglia l’impostazione della prima curva e sfiora le transenne. 14.45 Anche l’Italia in gara con Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli. 14.42 Al via la squadra francese. Gli azzurri al foglio firma. 14.39 Thomas De Gent guida il Belgio sceso in gara insieme a Lawrence Naesen e Otto Vargaede. 14.38 Piccolo problema tecnico per Schlegel, sembra un salto di catena risolto nel giro di pochi secondi. 14.36 E’ la volta della Repubblica Ceca che schiera Jan Barta, Jakub Otruba e Michal Schlegel. 14.33 In gara anche la squadra russa. 14.30 Partiti i tre ciclisti uomini della Slovacchia. Inizia ufficialmente la. 14.29 Le condizioni meteo sono migliorate e non dovrebbero ...

