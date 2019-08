Inter | Lukaku sarebbe il primo degli acquisti da regalare Conte

Mercato Juventus - un TOP mondiale per rispondere all’Inter ed a Lukaku : Mercato Juventus – Con Lukaku sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter, la società di Corso Galileo Ferraris sta provando il colpo mediatico per spegnere ogni genere di entusiasmo degli eterni rivali nerazzurri. Il sogno risponde al nome di Neymar; il calciatore brasiliano, secondo quanto riferito da più fonti, ha la chiara intenzione di […] More

Calciomercato Inter - nuova offerta al Manchester United per Lukaku : fumata bianca vicinissima : Il club nerazzurro ha aumentato l’offerta per l’attaccante belga e nelle prossime ore attende una risposta L’Inter è vicinissima a chiudere per Romelu Lukaku, il club nerazzurro infatti ha presentato un’altra offerta al Manchester United molto più alta rispetto a quelle precedenti. AFP/LaPresse Si parla di 70 milioni cash, a cui vanno aggiunti ulteriori bonus che porterebbero la cifra agli 83 richiesti dal club ...

Calciomercato - l'Inter potrebbe chiudere per Lukaku : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Lukaku - maxi-multa dal Manchester United : rottura totale - l'Inter tenta l'attacco finale : rottura totale tra Romelu Lukaku e il Manchester United: l'attaccante come è noto è rimasto in Belgio per allenarsi con l'Anderlecht, ma la notizia è che lì è rimasto anche dopo il giorno di riposo. E dall'Inghilterra riferiscono che lo United sarebbe pronto a colpire con una maxi-multa il giocatore

Manchester United - pugno duro : pesante multa all’attaccante Lukaku e l’Inter accelera : Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Lukaku, la rottura con il Manchester United è ormai definitiva. Infatti secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’ il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga di allenarsi con le giovanili dell’Anderlecht, la decisione dei Red Devils è stata quella di una maximulta da 400mila sterline. Nel frattempo l’Inter accelera nuovamente per il belga, ...

Manchester United - maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato 5 agosto lunedì : Inter - affondo Lukaku - sorpasso alla Juve. Scambio Cancelo-Danilo - è fatta : Calciomercato 5 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 5 agosto. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lo Scambio Cancelo-Danilo sembrerebbe esser ormai ad un passo. Accordo totale tra le due società con i bianconeri che riceveranno anche 30-35 milioni di euro di contropartita economica. I bianconeri sarebbero pronti a tentare l’affondo […] L'articolo Calciomercato 5 agosto ...

Inter - stretta finale per Lukaku : si può chiudere - il pesantissimo indizio : Attenzione: oggi parliamo di giocatori nuovi (non è vero, è solo un tentativo di attirare l' attenzione). Oggi parliamo ancora di Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi, Higuain, ovvero la solita truppa di attaccanti dei quali blateriamo da un mese a questa parte con la certezza che «oggi o al massimo domani

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato - il clamoroso valzer di attaccanti : Inter in pole per Lukaku - Cristiano Ronaldo sponsorizza Icardi : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, Interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese ...

L'Inter vuole accontentare Conte : i nerazzurri vorrebbero Dybala e Lukaku in attacco : L'Inter è ancora al lavoro per cercare di acContentare il proprio tecnico Antonio Conte sul mercato. La squadra ha dato segnali importanti in questo precampionato e la mano dell'allenatore comincia ad intravedersi. Inevitabile, però, pensare anche a ciò che manca a questa compagine per fare il salto di qualità: evidente l'esigenza di attaccanti, visto che l'ex tecnico del Chelsea ha dovuto giocare praticamente senza attacco, con la coppia ...

Mercato Juventus : Lukaku si allontana - sorpasso Inter : Mercato Juventus: lo stallo della posizione relativa a Paulo Dybala allontana Romelu Lukaku dalla Juventus. Ne è convinto anche il Corriedere dello Sport, che apre in prima pagina con un titolo che non lascia perplessità sullo stato attuale della trattativa, che fino a pochi giorni fa sembrava ormai essere indirizzata in favore dei bianconeri. Mercato […] More

Lukaku - salta lo scambio con la Juve e l’Inter spera. Conte : “La nostra rosa non è completa” : Romelu Lukaku si allontana, forse in modo definitivo, dalla Juventus. Secondo i media inglese il Manchester United si sarebbe tirato indietro, facendo saltare lo scambio con l’attaccante bianconero Paulo Dybala. Possibile, ora, che l’Inter torni sull’ex giocatore del Chelsea, che resta in uscita dall’Old Trafford. “La nostra rosa è incompleta, abbiamo ancora alcune lacune” ha detto in conferenza stampa ...