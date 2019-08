Hades | il dungeon-crawler di Supergiant Games | si aggiorna con un nuovo bioma e molto

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il roguelike ad accesso anticipato di, ha ricevuto unimportantemento che include una serie di corpose aggiunte. L'mento che si chiama BIG BAD è stato pubblicato ieri e le note sulla patch mostrano che ci sono un sacco di nuovi contenuti per tenere occupati i fan, oltre a una serie di correzioni di bug.Alcuni dei punti salienti dell'mento includono un nuovissimo: il Tempio di Styx ai margini degli Inferi, una battaglia finale e alcuni nuovi tipi di nemici da affrontare durante il vostro viaggio. Oltre a questo sono state implementate nuove musiche, eventi della storia e correzioni di bug.Nonostante le dimensioni dell'mento, questo non è l'ultimo che vedremo, poichéprevede che il gioco rimarrà in accesso anticipato su EpicStore fino al prossimo anno.Leggi altro...