Everton Napoli – Retroscena dall’entourage | “Avrebbe potuto già essere a Napoli”

CorMez : Il Napoli su Everton : clausola da 80 milioni ma potrebbero bastarne 40-50 : Il Napoli è vicinissimo a Lozano. Secondo il Corriere dello Sport si è vicinissimi alla firma del contratto. Ma il club di De Laurentiis lavora anche alle alternative possibili, perché nel mercato non si può mai sapere. Di una di queste parla oggi il Corriere del Mezzogiorno. Secondo quanto scrive il quotidiano, sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche il nome di Everton Sousa Soares, attaccante 23enne del Gremio. Sarebbe lui ...

Napoli su Everton - Repubblica : “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante” : Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal”. Il retroscena Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante”. Il Napoli si cautela e riscalda la pista che porta al nuovo talento del Calcio brasiliano. Stiamo parlando di Everton Soares del Gremio. Si, perché se la trattativa per Lozano, ormai ai dettagli, dovesse subire uno stop, allora ...

SKY – Il Napoli irrompe su Everton Soares : maxi offerta di ADL : i dettagli : SKY – Il Napoli irrompe su Everton Soares: Il Napoli irrompe su Everton Soares. L’ attaccante brasiliano nel mirino del club partenopeo. Un giovane di talento dotato di piede sopraffino, controllo di palla eccezionale e dribbling ubriacati. Il giovane si è distinto in Copa America e sogna il calcio europeo, dove ha sempre dichiarato di voler arrivare un giorno. Dell’ interesse da parte del club partenopeo ne parla il ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Lo United su Llorente - il Napoli ci prova per Everton Soares - bookie a sorpresa su Balotelli : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese della ...

Zaha al Napoli?/ 'Offerta da 65 milioni' : sull'ala ivoriana c'è anche l'Everton : Zaha-Napoli, de Laurentiis mette nel mirino l'ivoriano del Crystal Palace ma al momento ci sono più smentite che altro: concorrenza dell'Everton.

Le Soir : Il Napoli offre 16 milioni per Onyekuru dell’Everton : Secondo quanto scrive il quotidiano belga Le Soir, il Napoli starebbe seguendo l’attaccante nigeriano Henry Onyekuru che la scorsa stagione è stato prestato dall’Everton al Galatasaray. Il giocatore sarebbe in procinto di lasciare l’Everton, in virtù di un’offerta di 16 milioni da parte del Napoli. Il trasferimento, secondo quanto scrive il quotidiano, sarebbe sulla buona strada. Onyekuru, 22 anni, si aggiungerebbe alla ...

Globoesporte : Il Napoli si contende Everton Soares con l’Atletico Madrid : Secondo il quotidiano brasiliano “Globoesporte”, il Napoli sarebbe sulle tracce di Everton Soares, attaccante del Gremio e della nazionale brasiliana. Dopo il pareggio del Gremio contro il Bahia (1-1) di mercoledì sera, nei quarti di finale della Coppa del Brasile, Everton avrebbe dichiarato di essere a conoscenza di nuove visite da parte di due club europei che, secondo il quotidiano, sono Atlético Madrid e Napoli. Ciò avrebbe ...

Dal Brasile - il Napoli piomba su Everton! Via all’asta - il Grêmio fissa il prezzo… : Napoli su Everton La notizia di calciomercato che arriva dal Brasile e riportatata dal GloboEsporte.com riguarda l’interesse del Napoli su Everton Sousa Soarez talento brasiliano del Grêmio. Come rivela il portale verdeoro, sul classe ’96 c’è grande concorrenza composta da Manchester United, Bayern Monaco, PSG a cui si è aggiunto anche l’Atlético Madrid, oltre alla società partenopea. Gli spagnoli sarebbero ...

Calciomercato Napoli - Everton nuova ipotesi : costa 40M - concorrenza dell’Atlético : Everton è stato uno dei protagonisti della Copa America con il Brasile: ora lo cerca il Napoli, ma anche l’Atlético. costa 40 milioni di euro.“powered by Goal”Da protagonista con il Brasile in Copa America a pezzo pregiato del mercato. L’estate 2019 può essere la svolta della carriera per Everton, che è finito sul taccuino di diversi grandi club europei.Secondo quanto riporta ‘Globo Esporte’, sul giocatore ...