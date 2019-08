Terrore per una bambina di 13 anni | corre con uno spillo in bocca e le scivola in gola

Usa - assalto spari e Terrore a El Paso - in un supermercato Walmart Almeno venti morti : Molti bambini coinvolti nella strage in un sabato di shopping a El Paso. Almeno 20 vittime, fermato il killer 21enne bianco. Trump: «Dio sia con voi»

Usa - assalto spari e Terrore a El Paso - in un supermercato Walmart Almeno ventidue morti : Molti bambini coinvolti nella strage in un sabato di shopping a El Paso. Almeno 22 vittime, fermato un 21enne. Trump: «Dio sia con voi»

Sparatoria al supermarket - commando di 3 persone : Terrore e 18 morti in Texas : terrore, sangue e morte negli Stati Uniti. Diverse persone sono rimaste colpite nel corso di una Sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di di Cielo Vista El Paso, 18 le vittime. Una mattanza. A sparare, un commando di tre persone, che sono state fermate. Secondo quant

Uragano Barry verso New Orleans - Terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140 all'ora : L'Uragano Barry si sta spostando verso New Orleans, città già sconvolta dall'Uragano Catrina, ed è terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140...

Terrore in Indonesia per il rischio tsunami : dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

Terrore sul volo per Basilea/ Video - turbolenze e urla : 'Credevamo di morire' : Terrore sul volo per Basilea: Video, turbolenze e dieci feriti portati all'ospedale. Immagini virali con una psicosi generalizzata per chi era a bordo.

Sparatoria a Toronto - due feriti gravi : Terrore alla festa per il trionfo Nba : Si macchia purtroppo di sangue la festa dei Toronto Raptors nelle strade di Toronto: una Sparatoria in piazza Nathan Phillips, durante le celebrazioni, ha causato due feriti e due arresti da parte...

Terrore sul bus nel Milanese - trovato un video dell'autista : "Combattiamo per l'Africa" | Tutto pronto per la cittadinanza a Ramy e Adam : oggi ok nel Cdm : Il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella: voleva fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate. Il filmato non è pubblicabile per "rischio emulazione". Nel Cdm di oggi il "premio" ai due studenti

Terrore sul bus - trovato il video proclama di Sy : "Combattiamo per l'Africa" : Giovanna Stella Ousseynou Sy il 20 marzo scorso ha tenuto in ostaggio 50 bambini. Ora spunta il video proclama del nigeriano Ricordare quel maledetto 20 marzo, quando il nigeriano Ousseynou Sy ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella dando fuoco al bus vengono i brividi. I bimbi dovevano tortanare a scuola e invece Sy ha dirottato l'autobus verso Linate: voleva compiere una strage. Nonostante avesse fatto legare ...