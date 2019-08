Raggi | dopo i 15 di giugno | assunti 16 nuovi giardinieri

Dopo essersi trasferito su Mixer - Ninja Raggiunge mezzo milione di iscritti sul suo nuovo canale : Molti di voi sapranno sicuramente che il famoso streamer americano Ninja ha accettato di abbandonare Twitch per abbracciare Mixer. Questo ha dato una forte spinta al traffico di Mixer, che ha visto in breve tempo 500.000 nuovi iscritti al canale del ragazzo. Ninja è famoso per i suoi stream dedicati a Fortnite ed ha deciso di abbracciare la piattaforma Microsoft la scorsa settimana, Dopo aver firmato un accordo di esclusiva con la compagnia ...

Dopo stop a Olimpiadi - Raggi dice no a nuovo Mc Donald’s : Dopo lo stop alle Olimpiadi del 2024, il sindaco di Roma, Virginia Raggi boccia anche la realizzazione di un nuovo Mc Donald's. Il Campidoglio, infatti, si scaglia contro il I Municipio a guida Pd sull'apertura annunciata di un fast food della catena Mc Donald's che interesserebbe circa un terzo nell'area di 35metri quadri dell'ex vivaio Eurogarden. La sindaca di Roma Virginia Raggi avrebbe chiesto agli uffici capitolini di inviare una richiesta ...

Raggi taglia nastro ciclabile Nomentana : dopo più di un anno di lavori apre pista : Roma – Una pista lunga circa quattro chilometri che, su corsia protetta, collega via Valdarno (quartiere Montesacro), nei pressi della stazione Nomentana, a Porta Pia. E’ la ciclabile Nomentana che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato (con tanto di bicicletta), dopo oltre un anno di lavori, insieme all’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo (pure lei sulle due ruote) e il presidente del II Municipio, Francesca ...

Dalla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a Raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere

Casapound - dopo 10 anni il Demanio presenta esposto su palazzo occupato a Roma. Inizia l’iter per sgombero. Raggi : “Finalmente” : “Finalmente l’Agenzia del Demanio ha avviato iter per lo sgombero di Casapound“. L’annuncio arriva direttamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la denuncia presentata dall’Agenzia, con oltre 10 anni di ritardo, necessaria per avviare le procedure legali che potrebbero portare allo sgombero della sede del movimento di estrema destra. Da quanto si apprende l’amministrazione avrebbe presentato in ...

Accoltellato dopo lite col consuocero - muore prima di Raggiungere l'ospedale : Federico Garau Accoltellato a morte, l'uomo ha cercato di raggiungere in auto l'ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi e la vettura è finita su un marciapiede. Soccorso dai sanitari del 118, il 45enne è spirato subito dopo aver raggiunto l'ospedale Notte di sangue a Ostuni (Brindisi), dove ieri sera il barista 45enne Giuseppe Maldarella ha perso la vita, dopo essere stato Accoltellato. Ancora poco chiare le esatte ...

Walter Nudo - fede dopo la malattia : “CoRaggio di andare avanti” : Grande Fratello news, Walter Nudo tra malattia e fede Walter Nudo è in splendida forma. L’ictus non lo ha spezzato. Non appena si è ripreso, si è dato da fare per migliorare la sua vita: un progetto, questo, iniziato da diversi anni, quando ha capito il vero senso della sua esistenza. Ne ha parlato svariate […] L'articolo Walter Nudo, fede dopo la malattia: “Coraggio di andare avanti” proviene da Gossip e Tv.

Salario minimo - Di Maio : ‘Raggiunto accordo di maggioranza’. Poi la stretta di mano con Fico dopo le tensioni : “Sul Salario minimo sono contento che in queste ore si sia raggiunto un accordo, è una legge di civiltà, ora auspico che non ci siano divisioni tra maggioranza e opposizione”. A rivendicarlo il vicepresidente del Consiglio, e ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione della relazione annuale dell’Inps. Al termine, veloce stretta di mano tra Di Maio e il presidente della ...

Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi : «Mi hanno minacciato di morte - la follia totale è stata Raggiunta» : Francesco Monte rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi. L'ex tronista ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito...

Raggi : non tutti gli impianti aperto dopo ordinanza : Roma – “Oggi Ama ci dara’ i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata sulle criticita’ della raccolta dei rifiuti nella Capitale, a ...

CoRaggio alzati e vola! Pamela Prati si rigenera al mare dopo lo scandalo Mark Caltagirone : Pamela Prati, relax al mare dopo lo scandalo Mark Caltagirone. L’ex volto del Bagaglino sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costiera Sorrentina, lontano dai rumors degli ultimi mesi. Nell’immagine postata su Instagram, Pamela Prati, in costume intero, si trova su un molo. Con il vento che le scompiglia i capelli. La didascalia dello scatto è sibillina. Il post supera di poco i 1600 like. Riuscirà Pamela Prati a lasciarsi alle ...

ROMA - AFFRESCO MEDIEVALE SCOPERTO DOPO 900 ANNI/ Video - Raggi si complimenta : ROMA, AFFRESCO MEDIEVALE ritrovato DOPO 900 ANNI in un'intercapedine a Sant'Alessio: 'Eccezionale raffinatezza e dai colori ancora incredibilmente intatti'

Raggi : dopo tanto lavoro finalmente riapre parco piazzale Loriedo a Colli Aniene : Roma – “Ce l’abbiamo fatta: dopo le giuste proteste dei cittadini, abbiamo lavorato tanto e finalmente nei prossimi giorni riaprira’ il parco di piazzale Camillo Loriedo, a Colli Aniene, nel quadrante Nord-Est di Roma. Un risultato reso possibile grazie al lavoro di sinergia con il IV Municipio e la presidente Roberta Della Casa, che ringrazio. dopo le operazioni di sfalcio e di messa in sicurezza dell’area che ...

ROMA - METRO A REPUBBLICA RIAPRE DOPO 8 MESI/ Sindaco Raggi chiede scusa : METRO A ROMA, fermata REPUBBLICA RIAPRE DOPO 246 giorni, 8 MESI,: scuse Raggi e Atac, ma le scale mobili non sono ancora del tutto funzionanti