Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) Non tutto quello che è presente in natura è capace di stupirci positivamente. La premessa è doverosa, davanti a questo video della serie di Wired Absurd Creatures: protagonista del racconto è infatti il torsalo, unaantropofaga (dermatobia hominis), anche noto come botfly. Sì, avete letto bene: antropofaga. È l’unica specie nota come parassita dell’uomo. Siamo mammiferi e come altri mammiferi – ad esempio scoiattoli e cavalli – possiamo essere infestati da questo insetto. Di norma le mosche si possono cibare di cadaveri, ma il torsalo non ha la pazienza – né il buongusto – di aspettare il decesso: messa giù nelpiù semplice possibile, permette alle sue larve dire i tessuti in cui crescono (causando la miasi, una patologia dovuta proprio alla larva della), fuoriuscendo dall’organismo ospite appena prima di diventare pupe. Tragicamente, tutto ciò ...

MilanoCitExpo : Questa mosca ti divora dal di dentro (e non per modo di dire) #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TorciaPolitica : Bolton ha anche 'messo in guardia' Russia e Cina dal continuare a sostenere il legittimo governo di Caracas. Pechin… - mosca_cieca : RT @Linkiesta: Se si colpisce la buona accoglienza lasciando ampi margini di manovra alla cattiva accoglienza, o lasciando persone in mezzo… -