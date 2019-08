NBA – Vince Carter non si ritira | a 42 anni giocherà ancora una stagione con gli Hawks

Fonte : sportfair

(Di martedì 6 agosto 2019)non ha intenzione di fermarsi: ‘Vincredible’, nonostante i 42, ha rinnovato il suo contratto per unacon gli Atlantanon si ferma! La carta d’identità segna il numerino 42 alla voce ‘età’, ma del resto, è pur sempre, solo, un numero che non può fermare ‘Vincredible’. Il cestista degliha rinnovato per un’altracon la franchigia di Atlanta, probabilmente l’ultima prima del ritiro. A 42si appresta a vivere la sua 22ªin NBA, staccando Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish che hanno giocato ‘solo’ 21 stagioni nella lega. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo NBA –non si: a 42...

SkySportNBA : ?? Infinito Vince #Carter ?? Accordo trovato con gli #Atlanta #Hawks ?? Giocherà la sua 22° stagione in NBA #SkyNBA… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ICYMI Vince Carter non ha ancora smesso di battere record: a 42 anni tornerà in campo per la sua 22ª stagione #NBA. Su ?@G… - Brutosaaur : RT @SkySportNBA: ?? Infinito Vince #Carter ?? Accordo trovato con gli #Atlanta #Hawks ?? Giocherà la sua 22° stagione in NBA #SkyNBA #NBA htt… -