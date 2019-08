Da «The OA» a «The Romanoffs» | le serie tv che non rivedremo più

Fonte : vanityfair

(Di martedì 6 agosto 2019) The OA (Netflix)The(Amazon Prime Video)Too old to die young (Amazon Prime Video)Empire (Fox)Santa Clarita Diet (Netflix)Divorce (HBO)Lore (Amazon Prime Video)Forever (Amazon Prime Video)Patriot (Amazon Prime Video)Nell’epoca in cui le piattaforme sono sempre più competitive e gli utenti sembrano indecisi su quali abbonamenti rinnovare o meno, non c’è tempo per gli anelli deboli. Capita, così, che i network e i colossi dello streaming decidano di eliminare leche considerano meno incisive, quelle che richiedono uno sforzo produttivo e finanziario da grandi kolossal ma che non riescono a catalizzare l’attenzione del pubblico come dovrebbero. È il caso di The OA, il piccolo gioiellino di Netflix scritto e interpretato da Brit Marling che chiude i battenti dopo due stagioni intensissime, capaci di riscrivere il concetto di linearità narrativa, ma non ...

SLBenfica : ?????? Pizzi é o Man of the Match do #SLBSCP. #PeloBenfica - acmilan : Official Statement: Nelson Dida ? - acmilan : The tour’s over, things are getting serious ????? Rossoneri di nuovo al lavoro dopo la trasferta di Cardiff?????… -