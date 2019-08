Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019)IN NETTA DIMINUZIONE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A. QUALCHE RALLENTAMENTO, ANCORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE EST, DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE E LAVORI. TRA VIA NOMENTANTA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, CODE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO CITTÀ. CODE A TRATTI, LUNGO LA VIA CASSIA PER LAVORI DI POTATURA, TRA IL RACCORDO ANULARE, E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVERSI INCIDENTI SI STANNO REGISTRANO IN CITTÀ. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA, IN PROSSIMITÀ I VIA PESCAGLIA, CODE VERSO IL CENTRO CITTÀ. IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, USCITA AURELIA, INCIDENTE SU VIA DELL’ACQUAFREDDA, IN DIREZIONE AURELIA. DA ...

