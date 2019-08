Sicurezza | al via dichiarazioni di voto al Senato su fiducia**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via alledisulla fiducia sul cosiddetto decreto legge sicurezza bis. L'articolo: al viadialsuCalcioWeb.

eziomauro : Lega-M5S, Salvini: 'Stasera potrei mandare a cag... Di Battista'. E sul dl sicurezza: 'Domani la gi… - valigiablu : Decreto sicurezza bis: cosa prevede e le critiche degli esperti - UNHCRItalia : I diritti umani sono uguali per chiunque, che si cerchi sicurezza via terra, via mare o prendendo un aereo. Tutti… -