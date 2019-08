Niente IVA per tutta la settimana su questi prodotti Xiaomi dello store ufficiale

Mondiale F1 2019 : Binotto-Arrivabene - numeri a confronto. La Ferrari ha cambiato tutto e non ha cambiato Niente : La prima parte di stagione 2019 della F1 si è ufficialmente conclusa con il GP di Ungheria e per tutti è tempo di ricaricare le batterie ma soprattutto di bilanci. Quando si parla di Ferrari diventa inevitabile pensare al ribaltone interno avvenuto questo inverno, con il benservito a Maurizio Arrivabene e la promozione a team principal di quel Mattia Binotto che il bresciano non ha mai particolarmente amato. La presentazione della SF90, il primo ...

Questo tablet economico arriva in Italia e non è Niente male a 179 euro : Alcatel 3T 10 arriva in Italia, è un tablet che abbina utilizzo in multitasking e intrattenimento ad un particolare sistema smart 2 in 1. L'articolo Questo tablet economico arriva in Italia e non è niente male a 179 euro proviene da TuttoAndroid.

Sonia - ex U&D - dopo le voci di rottura con Ivan dice : 'Il post può dire tutto o Niente' : È finita tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da un paio di giorni, e più precisamente da quando la ragazza ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram per commentare una sua foto. Stamattina, dopo un breve periodo di silenzio, la corteggiatrice sarda ha provato a fare chiarezza sulla sua vita privata in alcuni video che ha caricato nelle Stories: la sintesi di quello che ha ...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...

Juventus - Niente tournèe in Cina per Demiral : il passaporto non arriva - colpa dei cattivi rapporti con la Turchia : Scontro politico fra Cina e Turchia sulla persecuzione degli uigiri: ne fa le spese il difensore Demiral che, senza passaporto, non potrà unirsi ai compagni nella tournèe cinese Il nuovo acquisto della Juventus, Merih Demiral, giocherà soltanto la prima amichevole della tournèe asiatica dei bianconeri, quella a Singapore contro il Tottenham, ma poi sarà costretto a saltare le sfide in Cina contro Inter e Team K-League. Il difensore di ...

Xiaomi Mi A3 arriva in Italia : un Android One Niente male al prezzo a cui è proposto : Xiaomi Mi A3, il nuovo Android One della casa cinese, arriva ufficialmente sul mercato Italiano al prezzo di listino di 249,90 euro. L'articolo Xiaomi Mi A3 arriva in Italia: un Android One niente male al prezzo a cui è proposto proviene da TuttoAndroid.

Anagrafe vaccini attiva - Niente certificati a scuola : Grazie all’Anagrafe vaccinale non c’è obbligo di presentazione dei certificati a scuola. La legge Lorenzin del 2017 prevedeva la scadenza del 10 luglio per la presentazione dei certificati di...

Volleyball Nations League - Niente semifinale per l’Italia : decisiva per le azzurre la sconfitta con la Cina : Nella gara decisiva per il passaggio alle semifinali, l’Italia, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva La nazionale italiana femminile è stata eliminata dalla Final Six della Volleyball Nations League 2019, dopo aver ceduto alla Cina 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-22). Nella gara decisiva per il passaggio alle semifinali l’Italia, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva, subendo per larga ...

PlayStation Plus : Niente più PES 2019 - al suo posto arriva Detroit Become Human Digital Deluxe Edition : Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, il blog di PlayStation ha svelato i giochi all'interno di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di PS4.A partire da oggi i giochi presenti a titolo gratuito sarebbero dovuti essere Horizon Chase Turbo e PES 2019. Purtroppo però PlayStation ha deciso di cambiare in corso d'opera quest'ultimo titolo sostituendolo con Detroit: Become Human Deluxe Edition.Questa edizione comprende oltre al recente ...

Cancellati i concerti dell’Home Festival più attesi - Niente rimborso e la scusa non regge; i fan : “È una presa per il culo” : "A causa della mancata installazione di un palco per questioni di sicurezza, dopo un’attenta riflessione con i management delle band e dopo vari tavoli tecnici, l’organizzazione comunica che, tra gli oltre 100 artisti previsti, alcuni non potranno esibirsi", è il messaggio apparso sulla pagina dell'Home Festival di Treviso nelle scorse ore. Sono stati Cancellati i concerti dell'Home Festival più attesi dell'edizione e i fan non ci vedono ...

Festival TV di Montecarlo : BEAUTIFUL - quest’anno Niente statuette! : Nei giorni scorsi, si è conclusa la 59^ edizione del Festival della TV di Montecarlo. Per l’Italia, L’amica geniale ha vinto come migliore serie drammatica. Premi sono andati anche a Patricia Arquette, alle serie Lethal Weapon e The Good Doctor e a Richard Madden per Bodyguard. Michael Douglas, vera star hollywoodiana, ha festeggiato 50 anni di carriera e ha ritirato la Ninfa di Cristallo. Dopo anni, BEAUTIFUL cede il passo a una ...