Dl Sicurezza Bis | Marcucci Pd | “Non c’è mandato al relatore La solita vergogna | si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “E’ la, si calpestano i diritti del Parlamento , si impedisce di discutere sul Decretobis, come su altri provvedimenti che arriveranno in Aula questa settimana. E’ un’abitudine brutta, pessima, di boicottare l’attività del Parlamento. Se ne fregano, per loro è importante portare a casa un provvedimento pessimo “. Così, in una intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il presidente dei senatori Pd, Andrea, commenta l’approdo del testo del Decretobis in Aula senzaal. E aggiunge: “Questo provvedimento non fa gli interessi degli italiani, ma ha solo l’obiettivo di far partire la campagna elettorale di Salvini al Sud e soprattutto quello di distruggere i nemici dello stesso Salvini: le Ong. In più, questo decreto non ci difende dalla clandestinità, né ...

HuffPostItalia : Don Ciotti contro il dl Sicurezza Bis: 'Non votatelo, è una aberrazione giuridica' - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Domani sarò in Senato, vedremo i numeri'. In Aula il decreto sicurezza bis alla prova di Palazzo Madama… - valigiablu : Decreto sicurezza bis: cosa prevede e le critiche degli esperti -