Crescita | Istat | “A luglio aumenta la fiducia dei consumatori Verso miglioramento della

Crescita zero - l’Istat cambia i criteri di calcolo. E i conti 2019 migliorano : Alcuni indizi fanno pensare a una revisione in melius della ricchezza prodotta in Italia. l’Istat infatti intende introdurre molte modifiche connesse alle nuove fonti e metodologie che l’Istituto stesso ha prodotto con l’obiettivo di migliorare la qualità delle stime

Italia a Crescita zero. E l’Istat avverte : è continuata la fase di “sostanziale stagnazione” : L'Italia resta a crescita zero: nel secondo trimestre del 2019 l'Istat stima che il Pil e' invariato sia a livello congiunturale che tendenziale. E avverte che e' continuata la fase di "sostanziale stagnazione" dell'economia Italiana che prosegue ormai dal secondo trimestre dello scorso anno. Nulla anche la variazione acquisita per il 2019. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria commenta: il dato era "atteso" e "riflette in larga parte il ...

Non c'è occupazione senza Crescita. I dati Istat spiegati : I dati sul mercato del lavoro pubblicati oggi dall'Istat registrano un tasso di disoccupazione del 9,7 per cento a giugno, il tasso più basso da gennaio 2012. Secondo l'Eurostat, che ha pubblicato le sue statistiche aggiornate questa mattina, l'Italia è ora terzultima in Europa. Ancora oggi, l'istit

L'Istat conferma : Italia a Crescita zero : Lo aveva previsto il governo, che nel Def aveva aggiornato le stime di crescita del pil per il 2019 passando dall'1 per cento di fine 2018 a un più parco 0,1. Ne aveva parlato lunedì sul Foglio il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, seguito dai dati del Centro studi di Confindustria, che in un'

Istat : Italia è in stagnazione - Crescita zero : Salvini: "Economia ferma". Di Maio: "Serve il taglio del cuneo per la crescita, basta con i no". Zingaretti: "crescita zero, il governo uccide la speranza".

Crescita - Istat : Pil fermo nel secondo trimestre 2019. “Continua fase di stagnazione” : Nel secondo trimestre del 2019 l’Italia è a Crescita zero. Lo rivela l’Istat nella stima sulla variazione del Pil nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il Prodotto interno lordo non cresce sia rispetto al trimestre scorso, sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l’Istituto di statistica continua così la “fase di sostanziale stagnazione“, visto che per il quinto trimestre consecutivo la variazione ...

Istat - l’Italia è in stagnazione : Crescita zero - Pil fermo su base trimestrale e annuale : La crescita italiana è ferma: i dati forniti dall'Istat evidenziano un Pil che nel secondo trimestre del 2019 non aumenta né in confronto al trimestre precedente né allo stesso trimestre dell'anno scorso. L'istituto di statistica sottolinea che continua "la fase di sostanziale stagnazione" che porterà, nel caso in cui non ci saranno variazioni, a chiudere il 2019 con crescita a zero.Continua a leggere