Tampona e uccide 2 giovani dopo una lite per una ragazza | 33enne si costituisce | arrestato

Bergamo - la lite e poi l’inseguimento. Uomo Tampona l’auto di due ragazzi e li uccide : Una lite , poi l’inseguimento in auto e il tampona mento che ha ucciso due ragazzi giovanissimi. È questa la dinamica dell’incidente che la polizia Stradale di Bergamo sta cercando di accertare e che ha causato la morte di Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi originari di Bergamo . Secondo una prima ricostruzione, i due prima di mettersi in auto avrebbero avuto una discussione con un terzo ragazzo, un 33enne. ...

Auto ferma viene Tamponata : travolge e uccide passante : Fabrizio Tenerelli Una donna di 85 anni è stata travolta e uccisa da un'Auto che è stata tamponata e spinta in avanti da un'altra vettura che non è riuscita a evitare l'ostacolo. La tragedia si è consumata a Imperia Alle disgrazie non c’è davvero limite. L’ennesima prova si è avuta, stamani, a Imperia, dove un Automobilista fermo davanti alle strisce pedonali, è stato tamponato da un’altra vettura. A causa dell’inevitabile balzo in ...