Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Un uomo di 44 anni è statosabato aper pedofilia. I carabinieri, secondo quanto riferisce La Stampa, lo hannoindi reato. Lo hanno fermato sul lungolago perché la suaandava a zig zag e hanno creduto che fosse ubriaco, invece stava compiendo atti osceni e seduta accanto a lui c’era una. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Verbania Fabrizio Argentieri, coinvolgono anche la madre della minorenne, che è in stato di fermo e per la quale si profila lo sfruttamento della prostituzione minorile. L’, portato nella caserma dei carabinieri di, in serata durante l’interrogatorio ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte in osservazione. L'articolounincon unasua. In stato di fermo anche la madre ...

fattoquotidiano : Stresa, arrestato un pedofilo sorpreso in flagranza con una ragazzina sulla sua auto. In stato di fermo anche la ma… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Stresa, arrestato un pedofilo sorpreso in flagranza con una ragazzina sulla sua auto. In stato di fermo anche la madre… - pasinaroberto : RT @fattoquotidiano: Stresa, arrestato un pedofilo sorpreso in flagranza con una ragazzina sulla sua auto. In stato di fermo anche la madre… -