LIVE F1 | GP Ungheria 2019 in DIRETTA | orari | tv | streaming | diretta e differite

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Siamo giunti al grande giorno del GP didi F1! Sul circuito dell’Hungaroring, che si annuncia torrido per colpa delle temperature, è in arrivo un pomeriggio di grande spettacolo. Dalle ore 15.10 andrà in scena il 12esimo appuntamento della stagione, su uno dei circuiti più tortuosi e complicati dell’intero calendario. Dalla pole position scatterà uno scatenato Max Verstappen che, dopo due vittorie nelle ultime tre uscite, è stato in grado ieri di conquistare la prima pole position della sua carriera. Alle sue spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton, mentre le Ferrari sono quarta e quinta con Leclerc e Vettel. Un anno fa il successo andò a Lewis Hamilton che, da quel momento, cambiò marcia e non lasciò scampo a Sebastian Vettel. In questo, invece, l’inglese vanta già un ampio margine di vantaggio sugli inseguitori e proverà a presentarsi nel migliore ...

zazoomblog : Diretta Formula 1- F1 Gara live: vincitore e podio Gp Ungheria 2019 - #Diretta #Formula #live: #vincitore - CircusFuno : Mattia Binotto, al Paddock Live Show del #HungarianGP #F1, sulla stagione 'Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che… - F1News_Marcuss : Prima pole in carriera per Max Verstappen Gran giro quello di Max Verstappen, impietoso il confronto con Gasly via… -