Hudson e Rex su Rai 3 | cast | attori e numero puntate

Hudson e Rex - il commissario in trasferta in Canada : Il commissario Rex sta per tornare. È il bis bis bis (continuate voi) nipote di quello originale e si è trasferito in Canada. Hudson & Rex in onda in prima serata su Rai3 con due episodi ogni domenica, dal 4 al 25 agosto alle 21.20 è la nuova serie poliziesca canadese che prende spunto dalla ormai famosissima produzione austriaca degli anni ‘90 Il commissario Rex. La prima stagione conta 16 episodi, di cui Rai3 manderà in onda quest’estate i ...