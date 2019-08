Facebook e Instagram down in Usa e GB | problemi di caricamento in Italia

Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp - e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA : Facebook cambierà a breve i nomi di Instagram e WhatsApp aggiungendo l'appendice dell'artefice. E nel mentre la Federal Trade Commission apre un'indagine antitrust proprio sull'acquisto da parte di Facebook dei due servizi. L'articolo Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp, e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA proviene da TuttoAndroid.

Scaricare video YouTube - Instagram - Facebook con Snaptube : Spesso capita di imbattersi in video davvero divertenti sui vari social network, come Facebook, Instagram e YouTube. Se siete intenzionati a Scaricare uno di questi video mediante il vostro dispositivo Android, esistono diverse applicazioni che leggi di più...

Le storie di WhatsApp? Finiranno anche su Facebook e Instagram : WhatsApp su pc o su browserRiprodurre i video in appArchiviazione illimitataVideochiamate di gruppoLasciare che Siri scriva anche i messaggiMessaggiare con gli sconosciutiCongelare l'orario di visualizzazione di un messaggioRegistrare senza premere il microfonoEliminare i messaggiCambiare fotocamera negli StatiProteggere l'applicazioneUsare Liste BroadcastWhatsapp, trucchi per usarlo meglioWhatsapp BusinessLe spunte verdi per le aziendeSu ...

Su Facebook - Instagram e WhatsApp è tornato tutto regolare : Facebook, Instagram e WhatsApp sono tornate a funzionare "al 100%" dopo le interruzioni che per alcune ore hanno rallentato l'attività dei social network di Mark Zuckerberg mercoledì. Fino a tarda notte le app hanno funzionato male , soprattutto sul fronte dell'invio di file multimediali. Più di 14.000 utenti hanno segnalato problemi con Instagram, mentre più di 7.500 e 1.600 utenti hanno segnalato problemi con Facebook e ...

Facebook e Instagram - nuovo blackout : problemi anche su WhatsApp : Facebook e Instagram, nuovo blackout sono state moltissime segnalazioni registrate in tutto il mondo. problemi anche su WhatsApp

Whatsapp - Facebook e Instagram down : «Non scarica foto - video e vocali». Problemi in tutto il mondo : Whatsapp, Instagram e Facebook down: come tre mesi fa, utenti ancora nel panico per colpa dei social. «Non riesco a scaricare le foto», «Se metto like mi dà errore»,...

Whatsapp - Instagram e Facebook down : «Non scarica foto - audio e video». Problemi in tutto il mondo : Utenti nel panico, Whatsapp Facebook e Instagram down: dalle 15 circa i due social network funzionano male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i...

Su Whatsapp - Facebook e Instagram non funzionano foto - video e audio : Il popolare servizio di messaggistica Whatsapp non funziona e anche su Facebook e Instagram si registrano numerosi...

Facebook - Instagram e WhatsApp down : non si caricano foto e vocali : Facebook, Instagram e WhatsApp down nello stesso momento. Le tre piattaforme social presentano problemi nel caricare le foto e vocali. Il disservizio riguarda tutta Europa e viene segnalato sui...

Problemi per WhatsApp - Instagram e Facebook : non caricano le immagini : L'impero di Mark Zuckerberg crolla ancora una volta a distanza di qualche mese: Facebook, Instagram e WhatsApp hanno iniziato a non funzionare più verso le 16 di oggi 3 luglio e i Problemi sembrano persistere. L'articolo Problemi per WhatsApp, Instagram e Facebook: non caricano le immagini proviene da TuttoAndroid.

Facebook - Whatsapp - Instagram down : problemi nel caricamento dei media (foto - video etc..) : Continuano i problemi sui server di Facebook, Whatsapp, Instragram. I social network più utilizzati al mondo stanno facendo riscontrare diversi malfunzionamenti a partire dalle 15/15.30 di oggi...

Facebook - Instagram e WhatsApp Down : problemi con i file Media : Le tre maggiori App della Facebook inc fronteggiano un nuovo problema relativo ai file Media, in particolare per la ricezione e l’invio di questi file. • Facebook – Il problema risulta relativo a tutti i post contenenti foto sia caricate direttamente su Facebook che file Media esterni (es: anteprima di un link). • Instagram – La pagina dei feed risulta correttamente caricata, ma è impossibile caricare completamente le immagini. Molte ...

WhatsApp - Instagram e Facebook non funzionano a molti utenti : WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano a molti utenti da diversi minuti. Secondo le segnalazioni su Twitter – consultabili attraverso gli hashtag #WhatsAppdown, #Instagramdown e #Facebookdown – i tre servizi, tutti di proprietà di Facebook, hanno smesso di funzionare correttamente