American Crime Story | su Rai 4 la seconda stagione che racconta l' assassinio di Gianni

“Volevo divertirmi…”. Carabiniere ucciso : le parole - in lacrime - dell’Americano. E ora racconta cosa è successo quella notte : “Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così. Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il Carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare”. Sono queste le parole di scuse di Finnegan Lee Elder, il 19enne in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. ...