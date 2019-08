Allarme per il terribile Pesce Leone nei mari del Sud | è pericolosissimo | il suo veleno

Stati Uniti - è Allarme per un virus mortale portato dalle zanzare che colpisce il cervello : Il virus, che colpisce il cervello con edema e infiammazione, è quello dell'encefalite equina orientale (Eee) e quest'anno è già stato rilevato in 92 campioni di zanzare nello stato del Massachussets. Il virus per l'uomo è fatale, uccidendo circa il 30% dei pazienti che lo contraggono. I sintomi sono mal di testa, febbre alta, vomito e diarrea, che possono portare al coma. Negli Stati Uniti i primi casi erano Stati scoperti nello stato della ...

Emergenza zanzare negli USA : si estende l’Allarme per il virus mortale che colpisce il cervello : Si estende al Massachusetts l’allarme per il virus mortale, trasmesso dalle zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione. Il primo alert sull’encefalite equina orientale (Eee) era arrivato nei giorni scorsi dal Dipartimento della Salute dello stato della Florida (Usa), dopo i primi casi rilevati negli animali (alcune galline ‘sentinella’). Ora a intervenire è il Massachusetts Department of Public Health, ...

Formula 1 - aumentano le gare in calendario in vista del 2022 : Binotto però lancia l’Allarme costi : Il Gp di Spagna è pronto a rientrare in calendario a partire dal 2020, il team principal Binotto però pone l’attenzione su un aspetto particolare Il calendario 2020 di Formula 1 dovrebbe salire a 22 Gran Premi, considerando l’ufficiosità del ritorno della Spagna, pronta a siglare l’accordo con Liberty Media. photo4/Lapresse Una notizia accolta con favore da parte dei team principal presenti nella conferenza stampa di ...

Maltempo : Veneto - stato di preAllarme per precipitazioni su Piave e Alto Brenta : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Le sigarette rende batteri super resistenti ad antibiotici : è Allarme : C'è una relazione tra sigarette e batteri, lo hanno scoperto alcuni scienziati studiando l'aumento di microbi e batteri che diventano più resistenti

Allarme ragno violino a Genova - paura per una 20enne : “Gamba gonfia e perdita dei sensi” : Continua la psicosi ragno violino in Italia. Una studentessa di 20 anni di Genova ha raccontato la sua odissea dopo essere stata morsa da un ragno violino, che l'ha costretta al ricovero in ospedale per due notti. Altri due casi confermati anche a Mandas in Sardegna: ecco i sintomi e come difendersi.--È stata morsa da un ragno violino ma la terapia a cui è stata sottoposta ha funzionato così ha potuto raccontare il suo incubo per mettere in ...

Allarme microplastiche nell’acqua - i processi di trattamento le scompongono in nanoplastiche : minaccia per la salute umana : Bluewater, leader mondiale nelle tecnologie e soluzioni di purificazione dell’acqua, chiede nuove e urgenti strategie per affrontare l’inquinamento da plastica dopo che uno studio del Regno Unito ha svelato che i processi di trattamento dell’acqua aggravano la scomposizione delle microplastiche in nanoplastiche. Lo studio di un team del Deakin’s Institute for Frontier Materials (IFM) in collaborazione con la Surrey University del Regno Unito ...

Cibo e tumori : i menù degli ospedali sono spesso nocivi - l’Allarme lanciato dagli esperti : E’ sempre più nota e messa in evidenza da nutrizionisti ed oncologi l’importanza della dieta nella cura dei soggetti affetti da tumore. Una recente ricerca condotta su pazienti in cura al Karolinska Institute ha mostrato come una dieta appropriata subito dopo l’intervento sia in grado di accelerare i tempi di guarigione. Che alcuni cibi siano in grado di aumentare il rischio di recidive è noto da tempo ma, nonostante ...

BREXIT/ L'Allarme torna per i mercati - e per l'Ue - : I mercati pensano che la probabilità di una hard BREXIT o di una fase negoziale più turbolenta siano maggiori di qualche settimana fa

Leonori : Allarme per chiusura 7 nidi Municipio XI : Roma – “Da settimane i genitori chiedono spiegazioni all’amministrazione comunale riguardo la chiusura di ben 7 nidi nel territorio del Municipio XI. Una difficolta’ per la vita di 400 bambini e le relative famiglie che purtroppo, ad oggi, non hanno avuto alcuna risposta concreta dal Campidoglio. Nonostante i genitori abbiano scritto alla Sindaca chiedendo una forte azione capitolina dopo settimane di silenzio. Oltre a ...

Luca Parmitano - dallo Spazio un grido d’Allarme per il pianeta : "Io ho visto nelle foto mie e dei miei colleghi, negli ultimi sei anni, davvero i cambiamenti: i deserti avanzare, i ghiacci squagliare. Per cui spero che le nostre parole, la nostra visione e il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare davvero la gente verso quello che è il nemico numero uno oggi: il riscaldamento globale". È un grido d'allarme per la salute del pianeta quello lanciato direttamente dallo Spazio dall'astronauta ...

Riscaldamento globale - Parmitano in collegamento dall’Iss : “Da qui vedo il cambiamento. Spero che le mie parole diano l’Allarme” : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del Riscaldamento globale sulla Terra. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ghiacci ...