A Budapest Hamilton torna alla vittoria Vettel sul podio per un soffio

Settebello Hamilton a Budapest - Verstappen ‘mangiato’ dalla Mercedes : Vettel sul podio con 1 minuto di ritardo : Settima vittoria in Ungheria per Hamilton, che sorpassa nel finale Verstappen e allunga in classifica. Ferrari sul podio con Vettel, ma lontanissima da Mercedes e Red Bull Lewis Hamilton cala il Settebello in Ungheria, centrando la vittoria numero sette sul circuito di Budapest e cancellando quello che sembrava un week-end perfetto per Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un autentico campione il britannico, riuscito a sfruttare al massimo la ...